Масштабная реставрация ждет церковь Михаила Архангела в Пскове

11:41, 21 ноября 2026, ПАИ

Престольный праздник для церкви Михаила и Гавриила Архангелов с Городца отмечается сегодня, 21 ноября, в день Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере МАХ.

Церковь XIV века является образцом псковской архитектурной школы и включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в числе десяти знаковых памятников.

Сейчас идет подготовка проекта его масштабной реставрации. Этому предшествовал большой этап подготовки: специалисты уже выполнили противоаварийные работы, провели научные и археологические исследования.

«Обновление позволит сохранить выдающийся объект культурного наследия и сделать исторический центр Пскова ещё более гармоничным и цельным», - подчеркнул глава региона.