В Пскове прошёл 11‑й фестиваль здоровья «Поверь в себя!»

23:53, 20 ноября 2026, ПАИ

В Пскове состоялся 11‑й фестиваль здоровья «Поверь в себя!», приуроченный к Международному дню отказа от курения, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Мероприятие открыли специалисты Центра общественного здоровья и Управления Роспотребнадзора по Псковской области. Врач профилактической медицины проинформировала об опасностях современных привычек.

В программе фестиваля творческие выступления коллективов Псковского областного колледжа искусств, Псковского кооперативного техникума, Псковского агротехнического колледжа, Красногородской школы‑интерната «Агрошкола», Центра помощи детям в Пскове. Участники продемонстрировали альтернативы вредным привычкам: танцевальные номера, театральные зарисовки, музыкальные и вокальные номера, идеи активностей на свежем воздухе.