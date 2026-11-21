Новую линию освещения проведут на улице Генерала Маргелова в Пскове
Новую линию освещения проведут на улице Генерала Маргелова до конца года, сообщил глава Пскова Станислав Стармолотов в своём канале в мессенджере МАХ.
На участке от улицы Юбилейной до железнодорожного переезда будет установлена 81 опора освещения, длина новой линии освещения составит более 2,5 километра.
Сегодня подрядчик приступил к расчистке дороги от древесно-кустарниковой растительности и к установке первых опор освещения.
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Фото: канал Станислава Стармолотова в мессенджере МАХ
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Фото: канал Станислава Стармолотова в мессенджере МАХ
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Фото: канал Станислава Стармолотова в мессенджере МАХ
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Фото: канал Станислава Стармолотова в мессенджере МАХ
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Фото: канал Станислава Стармолотова в мессенджере МАХ
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Фото: канал Станислава Стармолотова в мессенджере МАХ
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Фото: канал Станислава Стармолотова в мессенджере МАХ
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Фото: канал Станислава Стармолотова в мессенджере МАХ
«К концу 2026 года здесь станет гораздо светлее и безопаснее», – заключил глава города.