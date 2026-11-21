Новую линию освещения проведут на улице Генерала Маргелова в Пскове

10:18, 21 ноября 2026, ПАИ

Новую линию освещения проведут на улице Генерала Маргелова до конца года, сообщил глава Пскова Станислав Стармолотов в своём канале в мессенджере МАХ.

На участке от улицы Юбилейной до железнодорожного переезда будет установлена 81 опора освещения, длина новой линии освещения составит более 2,5 километра.

Сегодня подрядчик приступил к расчистке дороги от древесно-кустарниковой растительности и к установке первых опор освещения.



Фото: канал Станислава Стармолотова в мессенджере МАХ



Фото: канал Станислава Стармолотова в мессенджере МАХ



Фото: канал Станислава Стармолотова в мессенджере МАХ



Фото: канал Станислава Стармолотова в мессенджере МАХ



Фото: канал Станислава Стармолотова в мессенджере МАХ



Фото: канал Станислава Стармолотова в мессенджере МАХ



Фото: канал Станислава Стармолотова в мессенджере МАХ



Фото: канал Станислава Стармолотова в мессенджере МАХ















«К концу 2026 года здесь станет гораздо светлее и безопаснее», – заключил глава города.