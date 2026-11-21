Губернатор поздравил псковичей с Михайловым днём

10:39, 21 ноября 2026, ПАИ

С Собором архистратига Михаила и всех небесных сил бесплотных поздравил жителей региона губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере МАХ.

Он также поздравил с днём ангела всех, кто носит имя Михаил.

«Исторически на Руси архангелу Михаилу молились об избавлении от скорбей, о помощи при обустройстве нового дома и, конечно, о спасении и сохранении нашей страны», – рассказал глава региона.

При этом Михайлов день посвящён не только архангелу, но и всем ангелам – защитникам и мудрым наставникам, добавил губернатор.

«Пусть небесные покровители надёжно хранят вас и ваши семьи, а в каждом доме всегда царят мир, добро и светлая радость», – заключил Михаил Ведерников.