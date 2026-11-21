Мощам Ионна Милостивого смогут поклониться великолучане

10:59, 21 ноября 2026, ПАИ

Ковчежец с частицей мощей святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского, доставят в Великие Луки по благословению епископа Великолукского и Невельского Варнавы в рамках проекта «100 лет любви батюшки Иоанна». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Великолукской епархии.

Торжественная встреча частицы мощей святителя Иоанна Милостивого состоится в пятницу, 27 ноября, перед Божественной литургией, которую совершит епископ Великолукский и Невельский Варнава. Проводы мощей состоятся в воскресенье, 29 ноября, после литургии.

Мощи святого будут пребывать для поклонения верующих в Свято-Вознесенском кафедральном соборе города Великие Луки с 27 по 29 ноября. Собор открыт с 07:30 до 18:00 и во время богослужений. Перед ковчегом с мощами каждый час будут совершаться молебны, записки принимаются в свечной лавке собора.

Святитель Иоанн Милостивый – патриарх Александрийский, которого церковь прославила за необыкновенное милосердие и заботу о самых обездоленных. Сейчас этот святой считается покровителем всех обиженных и находящихся в трудных обстоятельствах.

Святитель Иоанн Милостивый был небесным покровителем одного из старейших священников Русской православной церкви, клирика Великолукской епархии иеросхимонаха Иоанна (Миронова). Именно в день памяти этого святого, 25 ноября 1926 года, то есть 100 лет назад, Иоанн Миронов родился и принял святое крещение. Мощевик со святыми мощами святителя был подарен отцу Иоанну его духовными чадами и будет принесён в Великие Луки для поклонения из его кельи в строящейся обители в честь иконы Божией Матери «Милостивая» в деревне Вехно.