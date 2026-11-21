От экскурсии к призванию: псковские школьники побывали на профтуре в медколледже

12:18, 21 ноября 2026, ПАИ

Учащиеся девятого класса гимназии № 28 с изучением основ профессиональной подготовки приняли участие в профориентационном туре в Псковский медицинский колледж. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного центра занятости населения.

Школьники ознакомились с условиями поступления и обучения в колледже, узнали о необходимых экзаменах и особенностях практической подготовки студентов, прошли по учебным кабинетам и увидели, как организован образовательный процесс.

Особое внимание было уделено практической части профтура. Участники попробовали себя в роли будущих медицинских работников на мастер-классе по забору крови на специальных тренажёрах.

Профориентационный тур позволил ребятам не только узнать больше о профессии медика, но и увидеть её изнутри. По итогам мероприятия трое школьников отметили, что в будущем хотели бы связать свою профессиональную деятельность с медициной и рассматривают возможность поступления в медицинское образовательное учреждение.

Проведение подобных мероприятий в рамках национального проекта «Кадры» помогает школьникам получать практическое представление о различных профессиях, знакомиться с возможностями профессионального образования и делать более осознанный выбор будущего карьерного пути, отметили организаторы.