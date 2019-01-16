Прокуратура помогла сироте получить благоустроенное жилье в Пскове

09:26, 16 января 2019, ПАИ

Администрация Пскова не обеспечила местного жителя, имеющего статус лица из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенным жилым помещением, в результате чего он был вынужден длительное время проживать у своих знакомых или снимать квартиру.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, прокурор города обратился в суд с иском к администрации Пскова, чтобы обеспечить сироту благоустроенным жильем. Требования прокурора суд удовлетворил, на орган местного самоуправления возложены соответствующие обязанности. В настоящее время решение суда исполнено, нарушения закона устранены.

Городская администрация обеспечила сироту благоустроенной квартирой в Пскове.