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Общество

Прокуратура помогла сироте получить благоустроенное жилье в Пскове

Администрация Пскова не обеспечила местного жителя, имеющего статус лица из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенным жилым помещением, в результате чего он был вынужден длительное время проживать у своих знакомых или снимать квартиру.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, прокурор города обратился в суд с иском к администрации Пскова, чтобы обеспечить сироту благоустроенным жильем. Требования прокурора суд удовлетворил, на орган местного самоуправления возложены соответствующие обязанности. В настоящее время решение суда исполнено, нарушения закона устранены.

Городская администрация обеспечила сироту благоустроенной квартирой в Пскове.

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