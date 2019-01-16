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Общество

На два года в тюрьму может попасть житель Красногородского района за нетрезвое вождение

Житель Красногородского района повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе доследственной проверки установлено, что мужчина в апреле 2018 года был привлечен к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, за что получил штраф с лишением права управления транспортным средством на 1 год 6 месяцев. Однако, как пояснили в ведомстве, он не сделал должных выводов, и, находясь в состоянии опьянения, решил съездить в магазин за продуктами, но был остановлен сотрудниками ГИБДД.

Районная прокуратура признала законным и обоснованным постановление органа предварительного расследования о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины.

Санкция статьи 264.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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