Юные великолукские футболисты стали победителями турнира «Лига звёзд-2019» в Смоленске

09:34, 16 января 2019, ПАИ

Футболисты великолукской команды «Экспресс-1» 2007 года рождения стали победителями турнира по мини-футболу «Детская Международная «Лига звёзд-2019», который прошел с 11 по 13 января в Смоленске.

В соревнованиях принимали участие 20 команд футболистов из России и Белоруссии. Город Великие Луки представляли две сборные воспитанников СШ «Экспресс».

На предварительном этапе участники турнира были разбиты на четыре группы, по пять команд в каждой. Великолучане, одержав в четырёх матчах четыре победы и набрав 12 очков, заняли первое место в своей группе.

В четвертьфинале футболисты великолукского «Экспресса-1» обыграли калининградский «Арсенал» со счетом 3:2. В полуфинале юные великолучане одержали победу над смоленским «ЦСКА» – 4:2. В финале турнира подопечные Ивана Примака обыграли жодинское «Торпедо» – 6:2.