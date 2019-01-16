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Общество

Освободить авиаперевозчиков от лишних сборов предложили в России

Для исключения двойных трат авиаперевозчиков Минтранс РФ предложил оградить их от оплаты за пользование инфраструктурой аэропортов, сообщает газета «Известия».

Отмечается, что на сегодняшний день кроме платы за доступ к инфраструктуре авиакомпании вынуждены платить за пользование аэровокзальным комплексом, взлет-посадку и обслуживание пассажиров. Поскольку сложившаяся ситуация чревата двойными расходами, Минтранс принял решение запретить воздушным гаваням взимать плату за пользование инфраструктурой.

По мнению большинства экспертов, мера позволит снизить расходы авиакомпаний и цены на билеты, а также повысит конкуренцию на рынке. При этом существует риск новых сборов со стороны аэропортов и банкротства региональных воздушных гаваней.

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