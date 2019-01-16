Освободить авиаперевозчиков от лишних сборов предложили в России

10:27, 16 января 2019, ПАИ

Для исключения двойных трат авиаперевозчиков Минтранс РФ предложил оградить их от оплаты за пользование инфраструктурой аэропортов, сообщает газета «Известия».

Отмечается, что на сегодняшний день кроме платы за доступ к инфраструктуре авиакомпании вынуждены платить за пользование аэровокзальным комплексом, взлет-посадку и обслуживание пассажиров. Поскольку сложившаяся ситуация чревата двойными расходами, Минтранс принял решение запретить воздушным гаваням взимать плату за пользование инфраструктурой.

По мнению большинства экспертов, мера позволит снизить расходы авиакомпаний и цены на билеты, а также повысит конкуренцию на рынке. При этом существует риск новых сборов со стороны аэропортов и банкротства региональных воздушных гаваней.