Новый способ приема лекарств появится в России

20:00, 16 января 2019, ПАИ

Ученые из России и Австралии придумали новый способ приема лекарств. Пациенту потребуется всего лишь наклеить пластырь. Размещенные на нем микроиглы будут постепенно доставлять препарат в организм, сообщает газета «Известия» со ссылкой на первый московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова.

Отмечается, что новый метод отличается безболезненностью, а также исключает прохождение лекарственного средства через желудочно-кишечный тракт и печень, снижая уровень его воздействия на них.

Разработку планируется использовать для лечения больных с нарушениями памяти, вирусными гепатитами и онкологическими заболеваниями. Кроме того, в подобной форме начнут производить противозачаточные средства и сильнодействующие обезболивающие.

Недостатками подобных пластырей станет их высокая стоимость и ограниченный список совместимых препаратов.