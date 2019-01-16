Ярмарка вакансий пройдет в Пскове 23 января

11:03, 16 января 2019, ПАИ

23 января с 10:00 до 13:00 в помещении Отделения центра занятости населения по городу Пскову и Псковскому району (улица Коммунальная, 71а) состоится ярмарка вакансий, сообщили Псковскому агентству информации в службе занятости.

В ярмарке вакансий примут участие работодатели: АО «Тандер», АО «Уклад», кафе «Французская булочка», ООО «Дженерал Трейд», ООО «ЮНИКОМ Групп», УМВД России по городу Пскову, УФСИН России по Псковской области, Пограничное Управление по Псковской области и другие.

Будут предложены вакансии продавца, товароведа, грузчика, официанта, повара-кондитера, менеджера, военнослужащего по контракту, полицейского, инспектора, кинолога, станочника деревообрабатывающего оборудования и другие.

Соискатели смогу встретиться с работодателями, подобрать варианты подходящей работы в банке вакансий службы занятости, получить консультации психолога и других специалистов службы занятости по вопросам трудоустройства, открытия собственного дела, профессиональной ориентации, переподготовки и повышения квалификации.