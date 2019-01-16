0
12:54
Приглашения на церемонию вручения «Народного признания - 2018», которая состоится 1 февраля, можно получить в редакции ПАИ
12:24
Борьба за премию «Народное признание-2018» вдохновляет и воодушевляет, заявила режиссер Новоржевского народного театра
10:40
Читатели «Псковской правды» получат глянцевый календарь в новом номере газеты
09:42
Псков вошёл в десятку самых гостеприимных городов России
00:25
Великолукский иеродиакон, совершивший ДТП в состоянии опьянения, запрещен в служении
23:00
Всемирный день «The Beatles» приглашает отметить Центральная городская библиотека Пскова 16 января
22:50
Псковские курсанты одержали победу на областных соревнованиях по лыжным гонкам
Еще новости
Общество

Ярмарка вакансий пройдет в Пскове 23 января

23 января с 10:00 до 13:00 в помещении Отделения центра занятости населения по городу Пскову и Псковскому району (улица Коммунальная, 71а) состоится ярмарка вакансий, сообщили Псковскому агентству информации в службе занятости.

В ярмарке вакансий примут участие работодатели: АО «Тандер», АО «Уклад», кафе «Французская булочка», ООО «Дженерал Трейд», ООО «ЮНИКОМ Групп», УМВД России по городу Пскову, УФСИН России по Псковской области, Пограничное Управление по Псковской области и другие.

Будут предложены вакансии продавца, товароведа, грузчика, официанта, повара-кондитера, менеджера, военнослужащего по контракту, полицейского, инспектора, кинолога, станочника деревообрабатывающего оборудования и другие.

Соискатели смогу встретиться с работодателями, подобрать варианты подходящей работы в банке вакансий службы занятости, получить консультации психолога и других специалистов службы занятости по вопросам трудоустройства, открытия собственного дела, профессиональной ориентации, переподготовки и повышения квалификации.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Приглашения на церемонию вручения «Народного признания - 2018», которая состоится 1 февраля, можно получить в редакции ПАИ
16 января 2019
Приглашения на церемонию вручения «Народного признания - 2018», которая состоится 1 февраля, можно получить в редакции ПАИ
Борьба за премию «Народное признание-2018» вдохновляет и воодушевляет, заявила режиссер Новоржевского народного театра
16 января 2019
Борьба за премию «Народное признание-2018» вдохновляет и воодушевляет, заявила режиссер Новоржевского народного театра
Читатели «Псковской правды» получат глянцевый календарь в новом номере газеты
16 января 2019
Читатели «Псковской правды» получат глянцевый календарь в новом номере газеты
Псков вошёл в десятку самых гостеприимных городов России
16 января 2019
Псков вошёл в десятку самых гостеприимных городов России 1
Великолукский иеродиакон, совершивший ДТП в состоянии опьянения, запрещен в служении
16 января 2019
Великолукский иеродиакон, совершивший ДТП в состоянии опьянения, запрещен в служении 1
Всемирный день «The Beatles» приглашает отметить Центральная городская библиотека Пскова 16 января
15 января 2019
Всемирный день «The Beatles» приглашает отметить Центральная городская библиотека Пскова 16 января
Псковские курсанты одержали победу на областных соревнованиях по лыжным гонкам
15 января 2019
Псковские курсанты одержали победу на областных соревнованиях по лыжным гонкам
Нетрезвый мужчина попал под колеса рейсового автобуса на площади Ленина в Пскове (ФОТО)
15 января 2019
Нетрезвый мужчина попал под колеса рейсового автобуса на площади Ленина в Пскове (ФОТО) 3

Идет загрузка...