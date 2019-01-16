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Культура

Выставка автолитографий Юрия Спегальского открылась в Изборске

Выставка автолитографий архитектора, реставратора, художника и знатока псковского зодчества Юрия Спегальского (3 июня 1909 – 17 января 1969) открыта в Изборске по адресу улица Печорская, 39 (дом купца Белянина). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в музее-заповеднике «Изборск».

На выставке представлены автолитографии с изображениями памятников псковской архитектуры, выполненные Спегальским в 60-е годы прошлого века. Посетители увидят живописные уголки старого Пскова, Троицкий собор, Гремячую башню, Палаты Меньшикова, Довмонтов город, храмы и другие исторические архитектурные объекты города.

Каждая работа сопровождается подробным описанием от автора.

18 января в 14:00 состоится заседание исторического кружка «Изборская пятница», посвящённое творческому наследию Юрия Спегальского (Изборск, улица Печорская, 39). 

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