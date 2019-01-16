Приём заявок на псковский конкурс «Масленичный сувенир» начнётся с 20 января

11:22, 16 января 2019, ПАИ

С 20 января в Псковской области начинает приём заявок на участие в VI выставке-конкурсе «Масленичный сувенир», сообщили Псковскому агентству информации в областном центре народного творчества.

Для участия приглашаются художники, мастера народных художественных ремесел и декоративно-прикладного искусства, художники-любители, преподаватели и студенты высших и специальных учебных заведений, организации, занимающиеся выпуском сувенирной продукции.

На конкурс принимаются работы, имеющие ярко выраженную масленичную тематику, выполненные в различных техниках и материалах.

Конкурс будет проходить по четырем номинациям: «Образы и символика Масленицы в современном сувенире»; «Массовый сувенир» (разработка небольшого малобюджетного и узнаваемого по тематике изделия); Кукла «Масленица» (традиционная обрядовая или авторская); «Детский сувенир» (сувенир, изготовленный в детских кружках, студиях и любительских объединениях декоративно-прикладного творчества).

При оценке изделий будет учитываться профессиональный уровень, композиционное и колористическое решение, качество исполнения, новизна идеи, оригинальная интерпретация образа. Регистрация участников конкурса, приём заявок установленной формы и работ будет проводиться с 20 января по 15 февраля в Доме ремесел (Псков, улица Некрасова, 8). Дополнительная информация по телефонам 8(8112) 62-23-34, 66-17-49 или e-mail: nartvor@ocntpskov.ru