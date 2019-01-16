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Общество

Для крещенских купаний в Пскове купель будет оборудована возле Мирожского монастыря

Местом проведения крещенских купаний в Пскове в период с 22:00 18 января до 3:00 19 января станет оборудованная купель на реке Великой у Спасо-Преображенского Мирожского мужского монастыря. Соответствующее распоряжение 15 января подписал глава администрации Пскова Александр Братчиков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Управлению городского хозяйства администрации города поручено очистить от снега площадку и вырубить лед, обустроить купель, в том числе установить настилы для выхода на лед, лестницы с поручнями, подводные и надводные ограждения. Также будут расчищены подъездные пути к месту крещенских купаний.

Комитет по делам гражданской обороны и предупреждению ЧС администрации Пскова обеспечит взаимодействие с ГУ МЧС России по Псковской области по вопросам организации спасательного поста и первой медицинской помощи, оборудования пунктов переодевания, обогрева и питания участников купаний, временного освещения. К обеспечению охраны общественного порядка будут привлечены народные дружины.

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