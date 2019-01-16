Читатели «Псковской правды» получат глянцевый календарь в новом номере газеты
Газета «Псковская правда» подготовила для читателей новогодний подарок. Как сообщили Псковскому агентству информации в редакции издания, новый номер «Вече» от 16 января вышел в красочной глянцевой обложке.
На внутренней стороне обложки размещен настенный календарь на 2019 год. «Его выпуск – добрая традиция, такой подарок издание делает читателям ежегодно», – рассказали в редакции.
Новый номер «Псковской правды – Вече» с «розовой свинкой» на обложке доступен в газетных киосках, сетевых магазинах, на почте и в редакции (улица Пароменская, 21/33, 1-й этаж, дверь направо, отдел распространения).