0
12:54
Приглашения на церемонию вручения «Народного признания - 2018», которая состоится 1 февраля, можно получить в редакции ПАИ
12:24
Борьба за премию «Народное признание-2018» вдохновляет и воодушевляет, заявила режиссер Новоржевского народного театра
10:40
Читатели «Псковской правды» получат глянцевый календарь в новом номере газеты
09:42
Псков вошёл в десятку самых гостеприимных городов России
00:25
Великолукский иеродиакон, совершивший ДТП в состоянии опьянения, запрещен в служении
23:00
Всемирный день «The Beatles» приглашает отметить Центральная городская библиотека Пскова 16 января
22:50
Псковские курсанты одержали победу на областных соревнованиях по лыжным гонкам
Еще новости
Общество

Читатели «Псковской правды» получат глянцевый календарь в новом номере газеты

Газета «Псковская правда» подготовила для читателей новогодний подарок. Как сообщили Псковскому агентству информации в редакции издания, новый номер «Вече» от 16 января вышел в красочной глянцевой обложке. 

На внутренней стороне обложки размещен настенный календарь на 2019 год. «Его выпуск – добрая традиция, такой подарок издание делает читателям ежегодно», – рассказали в редакции.

Новый номер «Псковской правды – Вече» с «розовой свинкой» на обложке доступен в газетных киосках, сетевых магазинах, на почте и в редакции (улица Пароменская, 21/33, 1-й этаж, дверь направо, отдел распространения).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Приглашения на церемонию вручения «Народного признания - 2018», которая состоится 1 февраля, можно получить в редакции ПАИ
16 января 2019
Приглашения на церемонию вручения «Народного признания - 2018», которая состоится 1 февраля, можно получить в редакции ПАИ
Борьба за премию «Народное признание-2018» вдохновляет и воодушевляет, заявила режиссер Новоржевского народного театра
16 января 2019
Борьба за премию «Народное признание-2018» вдохновляет и воодушевляет, заявила режиссер Новоржевского народного театра
Читатели «Псковской правды» получат глянцевый календарь в новом номере газеты
16 января 2019
Читатели «Псковской правды» получат глянцевый календарь в новом номере газеты
Псков вошёл в десятку самых гостеприимных городов России
16 января 2019
Псков вошёл в десятку самых гостеприимных городов России 1
Великолукский иеродиакон, совершивший ДТП в состоянии опьянения, запрещен в служении
16 января 2019
Великолукский иеродиакон, совершивший ДТП в состоянии опьянения, запрещен в служении 1
Всемирный день «The Beatles» приглашает отметить Центральная городская библиотека Пскова 16 января
15 января 2019
Всемирный день «The Beatles» приглашает отметить Центральная городская библиотека Пскова 16 января
Псковские курсанты одержали победу на областных соревнованиях по лыжным гонкам
15 января 2019
Псковские курсанты одержали победу на областных соревнованиях по лыжным гонкам
Нетрезвый мужчина попал под колеса рейсового автобуса на площади Ленина в Пскове (ФОТО)
15 января 2019
Нетрезвый мужчина попал под колеса рейсового автобуса на площади Ленина в Пскове (ФОТО) 3

Идет загрузка...