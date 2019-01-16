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Общество

Попытки проноса в суды более 100 единиц оружия, боеприпасов и электрошокеров пресекли псковские приставы 2018 году

В 2018 году псковские приставы пресекли попытки проноса 108 единиц оружия, боеприпасов и электрошокеров в здания судов и отделов судебных приставов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Помимо перечисленных запрещённых предметов, псковские судебные приставы выявили и пресекли попытки проноса иных 972 предметов, которые могли представлять опасность для лиц, находящихся в суде и в отделах судебных приставов.

В региональном ведомстве также отметили, что за год у граждан, посещающих суды, не были выявлены взрывчатка, наркотики и психотропные вещества.

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