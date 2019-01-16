21 тысяча га озимых зерновых культур посеяны в Псковской области

11:11, 16 января 2019, ПАИ

Сельхозпредприятия и крестьянско-фермерские хозяйства Псковской области посеяли озимые зерновые культуры на площади 21 тысяча га. Этот показатель почти на 9 тысяч га больше уровня прошлого года, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона со ссылкой на комитет по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области.

В частности, озимый рапс посеян на площади почти 5 тысяч га или на 2,8 тысяч га больше, чем в прошлом году. Таким образом, по словам специалистов госкомитета, сделан хороший задел под урожай 2019 года.

Напомним, что по итогам прошлого года валовое производство зерна в области составило 47 тысяч тонн. Кроме того, аграрии Псковской области собрали около 40 тысяч тонн картофеля, 6,5 тысяч тонн овощей открытого грунта и 3,4 тысячи тонн овощей защищенного грунта. В прошлом году также собрано порядка 16 тысяч тонн рапса, что более чем на 5 тысяч тонн превышает показатель прошлого года.