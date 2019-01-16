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Кражи из двух автомобилей раскрыли великолукские полицейские

В Великих Луках полиция раскрыла две кражи из автомобилей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в Великих Луках в ночь на 15 января путем взлома замка из ГАЗ-330202, припаркованного на улице Чехова, были похищены мобильный телефон, навигатор и документы, в том числе паспорт владельца. По «горячим следам» установлена личность подозреваемого, им оказался неработающий, ранее судимый 27-летний великолучанин. Выяснилось, что подозреваемый проживает на той же улице. Проводится проверка.

В ночь на 14 января неизвестные вскрыли дверь ВАЗ-21053, стоявшего на улице Дьяконова, и украли из автомобиля магнитолу и аккумулятор. Сотрудники уголовного розыска с применением служебно-розыскной собаки установили подозреваемого - 28-летного безработного, судимого местного жителя. Он дал признательные показания. Часть похищенного изъята. Ведется проверка.

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