Учебный центр «Знания» взял шефство над Воронцовским домом-интернатом для престарелых и инвалидов

12:27, 16 января 2019, ПАИ

Учебный центр «Знания» взял шефство над ГБУСО «Воронцовский дом-интернат для престарелых и инвалидов». Как сообщили Псковскому агентству информации в центре, его сотрудники посетили Воронцовский дом-интернат 14 января: благодаря акции «От деда к деду» и при поддержке Фонда «Старость в радость» удалось собрать много подарков для Пожеревицкого и Павского домов-интернатов, но их хватило и для Воронцовского.

«Как оказалось, Учебный центр «Знания» приехал очень кстати. По словам подопечных, новогодние сладкие подарки у многих уже закончились, а сладкое они очень любят и очень радуются, когда привозят вкусности», - рассказали в центре.

Частью поездки стал розыгрыш призов, все его участники получили подарки. Среди них были тёплые носки, варежки, шапки, кружки, мыло, футболки. Кроме того, подопечные Воронцовского дома-интерната отгадывали загадки на логику и за правильные ответы получали сладкие награды. В Учебном центре «Знания» отметили, что совместно с Фондом «Старость в радость» и при активном участии жителей Пскова и области удалось «подсластить жизнь одиноким пожилым людям, подарить им хорошее настроение, что стало небольшим вкладом в их долголетие».

Представители Учебного центр «Знания» пообщались с директором дома-интерната Ниной Сичкарь на тему потребностей. Она сообщила, что есть сложности с большими размерами одежды для женщин -от 68 и выше. Также выяснилось, что в доме-интернате принимают книги, журналы, сканворды и кроссворды. Основным среди потребностей являются забота и внимание: простое человеческое общение, прогулки на улице, особенно с теми, кто ограничен в движениях.

Учебный центр «Знания» будет посещать Воронцовский дом-интернат раз в полтора-два месяца. Планируется совместный концерт с жителями дома-интерната и артистами Пскова. «Будем рады инициативе активных граждан в поездках направленных на совместные прогулки с малоподвижными жителями ГБУСО «Воронцовский дом-интернат для престарелых и инвалидов», - отметили в центре.

Учебный центр «Знания» поблагодарил ГП ПО «Медиахолдинг Псковской области» за информационную поддержку, «которая очень помогает в реализации проектов, направленных на помощь одиноким старикам».

Отметим, ГБУСО «Воронцовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» с марта 2015 года входит в состав ГБУСО «Гривский дом-интернат». Находится дом-интернат в Островском районе в селе Воронцово. Отделение располагается в одноэтажном кирпичном корпусе общей площадью 406 кв. м., здание может разместить 25 человек. На прилегающей территории расположены беседки и клумбы.