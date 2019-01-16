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Общество

Пройти перерегистрацию призывает владельцев оружия псковская Росгвардия

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратится с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения центра ЛЛР по месту жительства.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать и через портал государственных услуг. Полный перечень государственных услуг по линии лицензионно-разрешительной работы можно найти на сайте Росгвардии.

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