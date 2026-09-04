Сезон в разгаре: грибники не устают собирать дары псковского леса

23:23, 04 сентября 2026, ПАИ

В лесах Псковской области ажиотаж: любители тихой охоты собирают урожай. Фотографии лесных трофеев опубликованы в группе «Рыбалка на Чудском / Грибы Псковской» в соцсети «ВКонтакте».

На фотографии Анны Пшеницыной композиция, собранная из свежесобранных грибов и лесных ягод. «Петля Фибоначчи» создана из боровиков с контрастными тёмно‑коричневыми и светлыми шляпками.



Фото: Анна Пшеницына



Фото: Анна Пшеницына



Фото: Анна Пшеницына





Нынешняя погода создала идеальные условия для активного роста грибов: умеренные дожди и тёплая температура способствовали массовому плодоношению. В числе самых востребованных трофеев белые грибы.

Однако корзина грибников переполнена и лисичками, и сыроежками, и маслятами, и другими популярными грибами. Особое место в лукошке занимают подосиновики.

Отметим также, что в лесах Бежаницкого района нашли чудо-гриб.



Фото: Татьяна Календерова



Фото: Татьяна Календерова



Фото: Татьяна Календерова





Так, Гдовское направление традиционно стало местом притяжения большого числа грибников. При этом подписчики публикуют кадры урожая из Локнянского, Псковского, Стругокрасненского и других муниципалитетов Псковской области.

Напомним, ранее врач объяснила, почему маринованные грибы могут быть опасны.