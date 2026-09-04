Сезон в разгаре: грибники не устают собирать дары псковского леса
В лесах Псковской области ажиотаж: любители тихой охоты собирают урожай. Фотографии лесных трофеев опубликованы в группе «Рыбалка на Чудском / Грибы Псковской» в соцсети «ВКонтакте».
На фотографии Анны Пшеницыной композиция, собранная из свежесобранных грибов и лесных ягод. «Петля Фибоначчи» создана из боровиков с контрастными тёмно‑коричневыми и светлыми шляпками.
Нынешняя погода создала идеальные условия для активного роста грибов: умеренные дожди и тёплая температура способствовали массовому плодоношению. В числе самых востребованных трофеев белые грибы.
Однако корзина грибников переполнена и лисичками, и сыроежками, и маслятами, и другими популярными грибами. Особое место в лукошке занимают подосиновики.
Отметим также, что в лесах Бежаницкого района нашли чудо-гриб.
Так, Гдовское направление традиционно стало местом притяжения большого числа грибников. При этом подписчики публикуют кадры урожая из Локнянского, Псковского, Стругокрасненского и других муниципалитетов Псковской области.
Напомним, ранее врач объяснила, почему маринованные грибы могут быть опасны.
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