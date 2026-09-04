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Общество

В деревне Тямша открылась современная умная спортплощадка

В деревне Тямша Псковского района завершено устройство современной умной спортивной площадки. Сегодня она полностью готова к приёму посетителей, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в MAX.

Фото здесь и далее из канала Михаила Ведерникова в MAX

На территории создана универсальная игровая зона с безопасным резиновым покрытием и разметкой для мини‑футбола, баскетбола и волейбола. Рядом обустроено современное воркаут‑пространство с комплексом тренажёров. Для зрителей и отдыхающих установлена комфортная трибуна на 25 мест с навесом.

Главная особенность площадки – интеграция цифровых технологий. Здесь работает Wi‑Fi, а каждый спортивный снаряд оснащён индивидуальным QR‑кодом: при его сканировании открывается интерактивная инструкция с правилами выполнения упражнений – такой подход делает тренировки доступными и безопасными для людей всех возрастов.

Теперь у учеников Тямшанской гимназии и у всех жителей деревни есть современное пространство для активного отдыха и занятий спортом.

Новый спортивный объект возведён в рамках федерального проекта «Бизнес‑спринт (Я выбираю спорт)» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее Михаил Ведерников посетил площадку в ходе рабочего выезда в Псковский района.

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