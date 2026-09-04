Команда из Невельского района сражается в финале «Зарницы 2.0» в Волгоградской области

21:35, 04 сентября 2026, ПАИ

Команда активистов «Движения первых» из Невельского района – отряд «Заслоновцы‑Воин» – принимает участие в финале всероссийской военно‑патриотической игры «Зарница 2.0», который проходит в Волгоградской области. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своём канале в MAX.



Фото: из канала Михаила Ведерникова в MAX



Фото: из канала Михаила Ведерникова в MAX



Фото: из канала Михаила Ведерникова в MAX



Фото: из канала Михаила Ведерникова в MAX



Фото: из канала Михаила Ведерникова в MAX









Уже неделю юные участники преодолевают различные испытания, а сейчас приступили к главному этапу – большой военно‑тактической игре. В программу состязаний вошли такие этапы, как «Гарнизонная служба», «Комбинированный марш» и «Военно‑тактическая игра на местности».

Решающее испытание «Финальный бой» состоится 5 сентября.

Организаторы мероприятия – «Движение первых», «Юнармия» и центр «Воин» – проводят игру при поддержке Росмолодёжи, Министерства просвещения РФ и Министерства обороны РФ. Проект реализуется в рамках президентского нацпроекта «Молодёжь и дети».

«Друзья! Вы уже доказали, что умеете держаться вместе и бороться до конца. Пусть поддержка жителей Псковской области придаёт вам сил в самые сложные минуты! Желаем вам успехов!» – пожелал Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что Псковский филиал центра «Воин» объявил набор.