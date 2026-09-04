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Общество

В Псковской области отметили год со дня создания Государственного юридического бюро

В Псковской области отметили год со дня создания Государственного юридического бюро. За этот период бесплатную правовую помощь специалистов получило свыше тысячи жителей региона, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в MAX.

Фото из канала Михаила Ведерникова в MAX

Cамым востребованным направлением работы бюро стала поддержка участников СВО и их близких.

«Юристы полностью сопровождают наших бойцов и их семьи: от устных консультаций до составления исков и защиты интересов в судах», – подчеркнул глава региона.

Для повышения доступности правовой поддержки специалисты бюро организовали выезды в 15 муниципальных округов и город Великие Луки. В рамках выездных приёмов юридическую помощь получило более 70 граждан.

Учреждение, которое начинало работу на базе псковского филиала фонда «Защитники Отечества», сегодня стало главной площадкой для оказания бесплатной юридической помощи в Псковской области.

«Благодарю коллектив бюро за высокий профессионализм, чуткость и неоценимый вклад в правовую защиту жителей нашего региона», – поблагодарил сотрудников бюро Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что ветераны СВО обсудили поддержку семей и карьеру на форуме «Вместе победим».

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