Псковичей предупредили о надвигающейся непогоде

21:54, 04 сентября 2026, ПАИ

Сильный дождь местами прогнозируется в Псковской области в ночь на 5 сентября. Сообщение об этом опубликовано в официальном канале единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по региону на платформе MAX.

«Сильный дождь местами по Псковской области ожидается ночью 5 сентября. Будьте внимательны и осторожны, телефон экстренных служб – 112», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что кратковременные дожди пройдут в Псковской области 5 сентября.