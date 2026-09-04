Псковичей предупредили о надвигающейся непогоде
Сильный дождь местами прогнозируется в Псковской области в ночь на 5 сентября. Сообщение об этом опубликовано в официальном канале единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по региону на платформе MAX.
«Сильный дождь местами по Псковской области ожидается ночью 5 сентября. Будьте внимательны и осторожны, телефон экстренных служб – 112», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что кратковременные дожди пройдут в Псковской области 5 сентября.
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