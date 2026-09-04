На Северо-Западе по-прежнему будет хозяйничать атлантический циклон – «Фобос»

21:10, 04 сентября 2026, ПАИ

На Северо-Западе России в эти выходные будет господствовать атлантический циклон. Поля дождевой облачности существенно ограничат приток солнечного тепла, так что воздух будет остывать, сообщает метеоцентр «Фобос».

«Дневная температура не превысит +12…+17 градусов, а в Заполярье будет ещё холоднее – до +7…+12 градусов, и здесь кое-где осадки даже могут переходить в снег», – предупредили синоптики.

Ранее сообщалось, что кратковременные дожди пройдут в Псковской области 5 сентября.