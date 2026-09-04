На Северо-Западе по-прежнему будет хозяйничать атлантический циклон – «Фобос»
На Северо-Западе России в эти выходные будет господствовать атлантический циклон. Поля дождевой облачности существенно ограничат приток солнечного тепла, так что воздух будет остывать, сообщает метеоцентр «Фобос».
«Дневная температура не превысит +12…+17 градусов, а в Заполярье будет ещё холоднее – до +7…+12 градусов, и здесь кое-где осадки даже могут переходить в снег», – предупредили синоптики.
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