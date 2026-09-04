Десять клёнов и три сирени высадили на пересечении улиц Некрасова и Советской в Пскове

22:08, 04 сентября 2026, ПАИ

В зелёной зоне на пересечении улиц Некрасова и Советской появились новые растения (взамен деревьев, убранных при ремонте улицы Советской): здесь высадили десять клёнов и три сирени. Об этом глава Пскова Борис Елкин сообщил в своём канале в мессенджере MAX.



Фото: из канала Бориса Елкина в MAX



Фото: из канала Бориса Елкина в MAX



Фото: из канала Бориса Елкина в MAX





Кроме того, специалисты провели санитарную обрезку нижних ветвей елей и кронирование.

«Отмечу, что высадка проведена за внебюджетные средства. Благодарю всех, кто поддерживает работу по озеленению города. Второй этап компенсационных посадок планируем провести чуть позже – ориентируемся на момент сдачи работ по ремонту улицы Советской. Вместе делаем Псков уютнее и красивее!» – прокомментировал итоги работ Борис Елкин.

Ранее сообщалось, что в сквере возле гостиницы «Рижская» высадили 16 новых деревьев.