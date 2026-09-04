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Общество

Десять клёнов и три сирени высадили на пересечении улиц Некрасова и Советской в Пскове

В зелёной зоне на пересечении улиц Некрасова и Советской появились новые растения (взамен деревьев, убранных при ремонте улицы Советской): здесь высадили десять клёнов и три сирени. Об этом глава Пскова Борис Елкин сообщил в своём канале в мессенджере MAX.

  • Высадка деревьев
    Фото: из канала Бориса Елкина в MAX
  • Высадка деревьев
    Фото: из канала Бориса Елкина в MAX
  • Высадка деревьев
    Фото: из канала Бориса Елкина в MAX

Кроме того, специалисты провели санитарную обрезку нижних ветвей елей и кронирование.

«Отмечу, что высадка проведена за внебюджетные средства. Благодарю всех, кто поддерживает работу по озеленению города. Второй этап компенсационных посадок планируем провести чуть позже – ориентируемся на момент сдачи работ по ремонту улицы Советской. Вместе делаем Псков уютнее и красивее!» – прокомментировал итоги работ Борис Елкин.

Ранее сообщалось, что в сквере возле гостиницы «Рижская» высадили 16 новых деревьев.

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