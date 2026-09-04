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Общество

Выставка «Под сенью ангельских крыл» открылась в Пскове

В универсальном зале Псковской историко‑краеведческой библиотеки имени И. И. Василёва начала работу выставка «Под сенью ангельских крыл». Экспозиция посвящена передаче уникальной коллекции книг из Государственного музея‑памятника «Исаакиевский собор» в библиотечный фонд, сообщили ПАИ организаторы.

Фото здесь и далее: Псковская историко‑краеведческая библиотека имени И. И. Василёва

Экспозиция знакомит посетителей с изданиями, посвящёнными архитектуре и истории создания Исаакиевского собора в Санкт‑Петербурге. В рамках выставки представлены книги, выпущенные музеем: они охватывают ключевые этапы строительства собора, раскрывают его художественные и инженерные решения. Кроме того, гости могут увидеть каталоги знаменитых выставок музея – эти издания сегодня считаются библиографической редкостью.

Как подчёркивают сотрудники библиотеки, дар музея – это не только ценный вклад в библиотечные фонды, но и важный шаг в просветительской работе: читатели получают доступ к уникальным материалам, а библиотека расширяет свои образовательные возможности.

Выставка открыта для всех желающих до 22 сентября.

Ранее сообщалось, что две новые выставки открылись в Музее-квартире Юрия Спегальского в Пскове.

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