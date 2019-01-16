В Пскове открылась выставка «Вот самурай, а вот гейша, а вот их сёгун...»

12:48, 16 января 2019, ПАИ

15 января в Доме офицеров (ул. Кирсанова, д. 6) в Пскове открылась выставка графического дизайна «Вот самурай, а вот гейша, а вот их сёгун...». Об этом Псковскому агентству информации сообщили ее организаторы.

Экспозиция состоит из работ студентов III курса кафедры дизайна и технологии обработки материалов факультета образовательных технологий и дизайна ПсковГУ. 14 произведений, что представили псковские студенты, выполнены с использованием компьютерных технологий в современной графике и дизайне.

Выставка будет работать в течение месяца.