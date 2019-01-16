44-летний житель Пскова, совершивший кражу и попытавшийся ограбить псковичку, получил год тюрьмы

13:31, 16 января 2019, ПАИ

44-летний житель Пскова, совершивший кражу и попытавшийся ограбить псковичку, получил год тюрьмы. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры города, отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии общего режима.

В суде установлено, что вечером 16 октября 2018 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения незаконно проник в дом на улице Черняховского в Пскове, откуда похитил газовый баллон стоимостью порядка 1300 рублей.

20 ноября пьяный мужчина, находясь у магазина «Пятерочка», попытался сорвать с плеча псковички дамскую сумочку, при этом ударив ее. Однако довести преступление до конца злоумышленник не смог, так как проходившие мимо мужчины пресекли его действия.