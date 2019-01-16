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Власти Псковской области оказывают содействие в проведении следственных действий в комитете по здравоохранению
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Общество

Власти Псковской области оказывают содействие в проведении следственных действий в комитете по здравоохранению

В Комитете по здравоохранению Псковской области проводится выемка документов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Комментируя ситуацию, губернатор Михаил Ведерников сказал, что региональная исполнительная власть оказывает правоохранительным органам необходимое содействие в данном вопросе.

«Кадровые решения в сфере здравоохранения, которые были приняты в конце 2018 года, тесно связаны с сегодняшними событиями. Здравоохранение — одна из самых проблемных сфер в регионе, поэтому коррупция здесь особенно недопустима», — добавил руководитель области.

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