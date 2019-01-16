Власти Псковской области оказывают содействие в проведении следственных действий в комитете по здравоохранению
В Комитете по здравоохранению Псковской области проводится выемка документов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.
Комментируя ситуацию, губернатор Михаил Ведерников сказал, что региональная исполнительная власть оказывает правоохранительным органам необходимое содействие в данном вопросе.
«Кадровые решения в сфере здравоохранения, которые были приняты в конце 2018 года, тесно связаны с сегодняшними событиями. Здравоохранение — одна из самых проблемных сфер в регионе, поэтому коррупция здесь особенно недопустима», — добавил руководитель области.