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Общество

Законопроект о паллиативной помощи приняла Госдума

Сегодня, 16 января, депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, расширяющий понятие «паллиативная медицинская помощь», который также разрешает облегчать боль пациента в том числе и наркотическими средствами. Об этом пишет ТАСС.

В понятие включается теперь оказание психологической помощи неизлечимо больным и предоставление ухода. Кроме того, закон «Об основах охраны здоровья» дополняется положением о том, что пациент может рассчитывать на облегчение боли в том числе наркотическими и психотропными лекарственными препаратами.

Также устанавливается право неизлечимо больных пациентов получать лекарства бесплатно не только в стационарных условиях, как это было ранее, но и в дневном стационаре по месту жительства. Сообщается также, что порядок предоставления паллиативной помощи установит Минздрав.

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