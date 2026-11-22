Портрет президента и берёзовый сок: певец Shaman раскрыл свой райдер

11:17, 22 ноября 2026, ПАИ

Заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman) рассказал РИА Новости, что среди обязательных пунктов в его райдере – портрет президента РФ Владимира Путина и берёзовый сок.

«Первая позиция в списке – портрет нашего президента Владимира Владимировича, об этом уже все знают. Он стоит у меня в гримёрке на каждом концерте», – сказал он и добавил, что берёзовый сок при этом скорее является шуточным пунктом райдера.

Среди обязательных позиций нет и изысканных блюд, только чай, кофе, вода и фрукты. Перед концертами артист обычно не ест, потому что потом невозможно петь и двигаться на сцене. По его словам, выступление после плотного перекуса сравнимо с тем, чтобы усиленно работать на кардиотренировке или беговой дорожке.

Напомним, что Shaman отмечает свой юбилей сегодня, 22 ноября. Артисту исполняется 35 лет.