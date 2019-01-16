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Общество

Здоровый образ жизни в России предлагается стимулировать налоговыми вычетами

В России предложено ввести налоговые вычеты за расходы на фитнес-залы и спорткомлексы, чтобы простимулировать граждан вести здоровый образ жизни. Как пишет газета «Известия», средства предполагается выплачивать по схеме вычетов за образовательные и медицинские услуги.

Инициативу обсудят эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) на совещании по ЗОЖ, которое состоится в марте. После обсуждения предложение в профильном ведомстве, будет определен полный перечень услуг, за которые можно будет получить соцвыплаты.

Также сообщается, что максимальную сумму вычета планируется ограничить, она будет зависеть от стоимости абонемента. Для посетителей бюджетного сегмента она приблизительно составит менее 2 тыс. рублей, а для предпочитающих более дорогие фитнес-клубы, — около 10 тыс. рублей.

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