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Общество

Иван Цецерский поручил подготовить документы для включения дома №8 на улице Пушкина в Пскове в программу по расселению

Сегодня, 16 января, глава Пскова Иван Цецерский провел рабочее совещание, посвященное обращению в адрес руководителя муниципалитета жителей дома № 8 на улице Пушкина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.  

На встрече присутствовали депутат Псковской городской Думы по избирательному округу Григорий Турчин, начальник Управления по учету и распределению жилой площади администрации Пскова Сергей Хмелев, заместитель начальника Управления городского хозяйства Антон Ляугминас, директор МБУ «Жилище» Виктор Лукин, член Общественной палаты Пскова Алексей Кириллов, жители дома.

В 2018 году во время личного приема к Ивану Цецерскому обратилась группа псковичей, проживающих в данном доме, с просьбой перенести расселение их многоэтажки, признанной комиссией аварийной, на более ранний срок. Они также попросили спилить у них во дворе деревья, создающие угрозу для фундамента здания.

Глава города уже через несколько дней выехал на место и осмотрел жилой дом, пообщался с жильцами и прошел по квартирам. Тогда же разрешение данной ситуации было поставлено на контроль.

Сегодня в ходе совещания его участники выработали конкретные меры по включению здания в программу по расселению. Иван Цецерский поручил в кратчайшие сроки подготовить пакет документов и согласовать его с соответствующими инстанциями.

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