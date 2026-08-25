Ремонт сразу двух участков завершили в Островском и Пыталовском районах по нацпроекту

20:55, 25 августа 2026, ПАИ

В Островском и Пыталовском районах завершили ремонт сразу двух участков автодороги Остров – Вышгородок – граница с Латвийской Республикой. Общая протяжённость обновлённых отрезков составила девять километров. Работы провели на участках с 15-го по 20-й километр и с 37-го по 41-й километр по президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX.



Фото: из канала Михаила Ведерникова в MAX



Фото: из канала Михаила Ведерникова в MAX



Фото: из канала Михаила Ведерникова в MAX





В ходе ремонта специалисты выполнили фрезерование старого покрытия и уложили два слоя нового асфальта, укрепили обочины, отремонтировали автобусные остановки, обустроили съезды и пересечения, нанесли дорожную разметку.

Автодорога входит в опорную дорожную сеть региона: она соединяет Островский и Пыталовский муниципальные округа и обеспечивает выход к государственной границе. Трасса активно используется: по ней ежедневно движется как грузовой, так и пассажирский транспорт.

Особое значение имеет один из отремонтированных участков: он ведёт к деревне Вышгородок, где проживает более 470 человек.

Модернизация трассы ведётся поэтапно: в прошлом году в нормативное состояние привели соседний участок протяжённостью 7 километров (с 20-го по 28-й).

Ранее сообщалось, что на автодороге Хотицы – Писковичи – Муровицы продолжается строительство путепровода, который станет одним из ключевых объектов Северного обхода Пскова.