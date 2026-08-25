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Общество

Столетний юбилей отметила ветеран Зинаида Попова из Псковского округа

Свой столетний юбилей отметила ветеран, бывший малолетний узник фашистских концлагерей, жительница Псковского округа Зинаида Егоровна Попова. Об этом сообщил глава муниципалитета Наталья Фёдорова в своём канале в мессенджере MAX.

Фото здесь и далее из канала Натальи Фёдоровой в мессенджере MAX

Зинаиду Попову поздравили с юбилеем на высоком уровне: она получила телеграмму от президента РФ, а также подарки и приветственные адреса от правительства Псковской области и администрации округа. Праздничный день именинница провела в кругу родных.

Судьба Зинаиды Поповой тесно связана с трагическими событиями Великой Отечественной войны. Она родилась в Опочецком районе в многодетной семье. В 15 лет девушку схватили гитлеровцы: её обвиняли в связях с партизанами. После пыток её отправили в концлагерь, но при транспортировке ей удалось бежать. Вернуться в родную деревню она не смогла: населённый пункт был сожжён оккупантами, а её семью депортировали в концлагерь в Германии.

Выжить Зинаиде Поповой помогли знакомые, которые её приютили. После войны она жила в Прибалтике, а на Родину вернулась в начале 1990‑х годов. С 1994 года Зинаида Попова проживает в округе вместе с сыном.

Ранее сообщалось, что 80‑летие отметила заслуженный работник культуры РФ Мария Фёдорова из Пушкиногорского округа.

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