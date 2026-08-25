Столетний юбилей отметила ветеран Зинаида Попова из Псковского округа

22:15, 25 августа 2026, ПАИ

Свой столетний юбилей отметила ветеран, бывший малолетний узник фашистских концлагерей, жительница Псковского округа Зинаида Егоровна Попова. Об этом сообщил глава муниципалитета Наталья Фёдорова в своём канале в мессенджере MAX.

Зинаиду Попову поздравили с юбилеем на высоком уровне: она получила телеграмму от президента РФ, а также подарки и приветственные адреса от правительства Псковской области и администрации округа. Праздничный день именинница провела в кругу родных.

Судьба Зинаиды Поповой тесно связана с трагическими событиями Великой Отечественной войны. Она родилась в Опочецком районе в многодетной семье. В 15 лет девушку схватили гитлеровцы: её обвиняли в связях с партизанами. После пыток её отправили в концлагерь, но при транспортировке ей удалось бежать. Вернуться в родную деревню она не смогла: населённый пункт был сожжён оккупантами, а её семью депортировали в концлагерь в Германии.

Выжить Зинаиде Поповой помогли знакомые, которые её приютили. После войны она жила в Прибалтике, а на Родину вернулась в начале 1990‑х годов. С 1994 года Зинаида Попова проживает в округе вместе с сыном.

Ранее сообщалось, что 80‑летие отметила заслуженный работник культуры РФ Мария Фёдорова из Пушкиногорского округа.