В Финском парке прошёл тренинг работы с молодёжью в современных условиях

19:53, 25 августа 2026, ПАИ

Второй день патриотического форума-фестиваля «Россия начинается здесь» продолжился насыщенной образовательной программой в шатре в Финском парке. Ключевым событием утра стал тренинг работы с молодёжью в современных условиях, который провела психолог АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив» Дарья Смирнова. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Участниками встречи стали специалисты по работе с молодёжью из муниципальных образований Псковской области, представители общественных организаций и некоммерческих объединений. В интерактивном формате они разобрали актуальные вызовы, с которыми сталкиваются в своей ежедневной работе: как находить общий язык с молодыми людьми, выстраивать доверительные отношения и вовлекать их в социально значимые проекты.

Дарья Смирнова предложила участникам практические инструменты и методики, которые помогут эффективнее взаимодействовать с подрастающим поколением в быстро меняющемся мире. Особое внимание уделили психологическим аспектам работы с молодёжью, развитию эмоционального интеллекта и навыков активного слушания.

Форум-фестиваль «Россия начинается здесь» продолжает работу. Впереди лекции о реализации мероприятий по государственной национальной политике, диалог с министром молодёжной политики Псковской области и экскурсионная программа.

Напомним, выставка открылась 24 августа. В её рамках прошел молодёжный день, где выступили местные и приглашённые артисты: Лиза Матрёшка, «Radio Band лайт» и дуэт Nansi & Sidorov.