Цифровизацию избирательного процесса обсудили в Корпоративной академии правительства Псковской области

22:32, 25 августа 2026, ПАИ

В Псковской области продолжается информирование избирателей. В частности, прошла встреча председателя избирательной комиссии региона Игоря Сопова с представителями Корпоративной академии правительства Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального избиркома.

В ходе мероприятия обсуждались ключевые аспекты предстоящих выборов. Отдельное внимание было уделено обсуждению цифровизации избирательного процесса. Участники рассмотрели, как современные технологии повышают прозрачность и удобство выборов в России, получили информацию о выборах и подробно разобрали доступные способы голосования, чтобы каждый житель смог выбрать наиболее удобный вариант.

Встреча прошла в рамках совместной кампании по информированию избирателей, организованной избирательной комиссией Псковской области и обществом «Знание».

Напомним, с 20 августа в регионе реализуется проект «Информ УИК»: более 1 700 членов избирательных комиссий ведут разъяснительную работу с жителями. Узнать информатора можно по фирменной сумке, нарукавной повязке и бейджу с удостоверяющей информацией.

Отметим, что на сегодняшний день для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) подано уже 25 913 заявлений.

Напомним, что в Псковской области проходит пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 или 20 сентября.