Дмитрий Яковлев ответил на вопросы участников форума «Россия начинается здесь»

21:24, 25 августа 2026, ПАИ

В рамках второго дня форума-фестиваля «Россия начинается здесь» прошёл открытый диалог с министром молодёжной политики Псковской области Дмитрием Яковлевым. Встреча прошла в шатре в Финском парке и собрала специалистов из муниципальных образований, представителей общественных организаций и НКО, сообщили ПАИ организаторы.



Фото: министерство молодёжной политики Псковской области



Фото: министерство молодёжной политики Псковской области



Фото: министерство молодёжной политики Псковской области





Министр подчеркнул, что работа с молодёжью сегодня требует опережающего подхода: «Мы должны не просто говорить о единстве, а создавать условия, в которых каждый молодой человек чувствует себя частью большой единой страны. Через развитие духовно-нравственных ценностей нужно формировать у подрастающего поколения осознанную гражданскую позицию и уважение к богатому культурному наследию народов России».

В ходе живого диалога участники обсудили ключевые направления молодёжной политики региона: вовлечение молодых людей в федеральные и региональные проекты, поддержку общественных инициатив и укрепление межнационального согласия. Форум-фестиваль «Россия начинается здесь», реализуемый при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, завершится экскурсионной программой по Пскову.

Напомним, выставка «Россия начинается здесь» открылась 24 августа. В её рамках прошел молодёжный день, где выступили местные и приглашённые артисты: Лиза Матрёшка, «Radio Band лайт» и дуэт Nansi & Sidorov.

Ранее сообщалось, что ранее на площадке выставки прошёл тренинг работы с молодёжью в современных условиях.