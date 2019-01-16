Более 1,5 тонны запрещенных фруктов и овощей пытался незаконно перевезти мужчина через границу в Себежском районе

15:28, 16 января 2019, ПАИ

В районе деревни Долосцы Себежского района сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали мужчину, который пытался незаконно провезти через границу более 1,5 тонны польских груш, испанской хурмы, яблок и огурцов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

46-летний мужчина провозил запрещенную продукцию в микроавтобусе «Пежо». Автомобиль пограничники задержали благодаря проявленной бдительности одного из членов добровольной народной дружины. На груз отсутствовали необходимые товарно-сопроводительные накладные и фитосанитарные сертификаты.

Выявленные фрукты и овощи водитель рассчитывал реализовать в одном из российских регионов. По предварительной оценке, их ориентировочная стоимость составила не менее 70 тысяч рублей. Партия сельскохозяйственной продукции была передана сотрудникам Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.