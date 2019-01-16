0
16:41
Ликвидацию последствий снегопада и гололедных образований завершают специалисты «Псковэнерго»
16:19
Девять новых детских садов построят в Псковской области в 2019 году
15:44
Номинация на премию «Народное признание» - этап в развитии, уверена руководитель студии бального танца «Созвездие»
13:51
Программа XXVI Пушкинского театрального фестиваля
13:48
Власти Псковской области оказывают содействие в проведении следственных действий в комитете по здравоохранению
12:54
Приглашения на церемонию вручения «Народного признания - 2018», которая состоится 1 февраля, можно получить в редакции ПАИ
12:24
Борьба за премию «Народное признание-2018» вдохновляет и воодушевляет, заявила режиссер Новоржевского народного театра
Еще новости
Общество

Более 1,5 тонны запрещенных фруктов и овощей пытался незаконно перевезти мужчина через границу в Себежском районе

В районе деревни Долосцы Себежского района сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали мужчину, который пытался незаконно провезти через границу более 1,5 тонны польских груш, испанской хурмы, яблок и огурцов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

46-летний мужчина провозил запрещенную продукцию в микроавтобусе «Пежо». Автомобиль пограничники задержали благодаря проявленной бдительности одного из членов добровольной народной дружины. На груз отсутствовали необходимые товарно-сопроводительные накладные и фитосанитарные сертификаты.

Выявленные фрукты и овощи водитель рассчитывал реализовать в одном из российских регионов. По предварительной оценке, их ориентировочная стоимость составила не менее 70 тысяч рублей. Партия сельскохозяйственной продукции была передана сотрудникам Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Ликвидацию последствий снегопада и гололедных образований завершают специалисты «Псковэнерго»
16 января 2019
Ликвидацию последствий снегопада и гололедных образований завершают специалисты «Псковэнерго»
Девять новых детских садов построят в Псковской области в 2019 году
16 января 2019
Девять новых детских садов построят в Псковской области в 2019 году
Номинация на премию «Народное признание» - этап в развитии, уверена руководитель студии бального танца «Созвездие»
16 января 2019
Номинация на премию «Народное признание» - этап в развитии, уверена руководитель студии бального танца «Созвездие»
Программа XXVI Пушкинского театрального фестиваля
16 января 2019
Программа XXVI Пушкинского театрального фестиваля 2
Власти Псковской области оказывают содействие в проведении следственных действий в комитете по здравоохранению
16 января 2019
Власти Псковской области оказывают содействие в проведении следственных действий в комитете по здравоохранению 3
Приглашения на церемонию вручения «Народного признания - 2018», которая состоится 1 февраля, можно получить в редакции ПАИ
16 января 2019
Приглашения на церемонию вручения «Народного признания - 2018», которая состоится 1 февраля, можно получить в редакции ПАИ
Борьба за премию «Народное признание-2018» вдохновляет и воодушевляет, заявила режиссер Новоржевского народного театра
16 января 2019
Борьба за премию «Народное признание-2018» вдохновляет и воодушевляет, заявила режиссер Новоржевского народного театра
Читатели «Псковской правды» получат глянцевый календарь в новом номере газеты
16 января 2019
Читатели «Псковской правды» получат глянцевый календарь в новом номере газеты

Идет загрузка...