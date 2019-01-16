Наиболее распространенные схемы телефонного мошенничества назвали в псковской полиции

20:22, 16 января 2019, ПАИ

Полиция напоминает о наиболее распространенных схемах телефонного мошенничества и способах их предупреждения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

К ним относятся обман по телефону - требование выкупа или взятки за освобождение знакомого или родственника, якобы, из отделения полиции; SMS-просьба о помощи - требование перевести определённую сумму на указанный номер, используется обращение «мама», «друг», «сынок»; телефонный номер «грабитель» - платный номер, за один звонок на который со счёта списывается денежная сумма; выигрыш в лотерее, которую, якобы, проводит радиостанция или оператор связи. Вас просят приобрести карты экспресс-оплаты и сообщить коды, либо перевести крупную сумму на свой счёт, а потом ввести специальный код; простой код от оператора связи - предложение услуги или другой выгоды – достаточно ввести код, который на самом деле спишет средства с вашего счёта; штрафные санкции и угроза отключения номера, якобы, за нарушение договора с оператором вашей мобильной связи; ошибочный перевод средств: просят вернуть деньги, а потом дополнительно снимают сумму по чеку; услуга, якобы, позволяющая получить доступ к SMS и звонкам другого человека.

«В организации телефонных махинаций, как правило, участвуют несколько злоумышленников. Очень часто в такие группы входят лица, отбывающие срок в исправительно-трудовых учреждениях. Чаще всего в сети телефонных мошенников попадаются пожилые люди или доверчивые подростки. При этом каждый человек может стать жертвой мошенничества, если не будет следовать простым правилам безопасности. Для общения с потенциальной жертвой мошенники используют либо SMS, либо телефонный звонок. Цель мошенников – заставить вас передать свои деньги «добровольно». Для этого используются различные схемы мошенничества. Изъятие денег может проходить разными способами», - рассказали в полиции.

Мошенники будут пытаться заставить передать деньги из рук в руки или оставить в условленном месте; приобрести карты экспресс-оплаты и сообщить мошеннику коды карты; перевести деньги на свой счёт и ввести специальный код; перевести деньги на указанный счёт; позвонить на специальный телефонный номер, который окажется платным. «И с вашего счёта будут списаны средства. Помните, что никто не имеет права требовать коды с карт экспресс-оплаты», - отметили в полиции.

Оформление выигрыша никогда не происходит только по телефону или Интернету. «Если вас не просят приехать в офис организатора акции с документами – это должно вас насторожить. Не ленитесь перезванивать своему мобильному оператору для уточнения правил акции, новых тарифов и условий разблокирования, якобы, заблокированного номера», - добавили в полиции.

Для возврата средств при, якобы, ошибочном переводе существует чек. Деньги возвращать не следует – их вернет оператор. Услуга «Узнайте SMS и телефонные переговоры» может оказываться исключительно операторами сотовой связи и в установленном законом порядке.

Есть несколько простых правил: отметить в телефонной книжке мобильного телефона номера всех родственников, друзей и знакомых; не реагировать на SMS без подписи с незнакомых номеров; внимательно относиться к звонкам с незнакомых номеров.

В полиции отмечают, что мошенники очень хорошо знают психологию людей и используют следующие мотивы: беспокойство за близких и знакомых, за свой телефонный номер, счёт в банке или кредитную карту; желание выиграть крупный приз; любопытство – желание получить доступ к SMS и звонкам других людей.

«Чтобы противодействовать обману - достаточно знать о существовании мошеннических схем. И в каждом случае, когда от вас будут требовать перевести сумму денег, необходимо задавать уточняющие вопросы. Телефонные мошенники рассчитывают на доверчивых, податливых людей, которые соглашаются с тем, что им говорят, и выполняют чужие указания. А спокойные, уверенные вопросы отпугнут злоумышленников. Если вы сомневаетесь, что звонивший действительно ваш друг или родственник, постарайтесь перезвонить на его мобильный телефон. Если телефон отключен, попробуйте связаться с его коллегами, друзьями или близкими для уточнения информации», - отметили в полиции.