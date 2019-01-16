Ликвидацию последствий снегопада и гололедных образований завершают специалисты «Псковэнерго»

16:41, 16 января 2019, ПАИ

16 января ремонтные бригады филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» и подрядные организации завершают работы по устранению последствий мощного снегопада, повлекшего за собой массовые гололедно-изморозевые образования на деревьях и линиях электропередачи.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковэнерго, в отдельных случаях на выделенных участках линий энергетики производят краткосрочные отключения, необходимые для производства ремонтных работ. В целом по области для обеспечения временной подачи электроэнергии таким потребителям задействованы 26 передвижных источника электроснабжения.

В организации также отметили, что за прошедшие двое суток на единый телефон «горячей линии» «МРСК Северо-Запада» поступили в общей сложности 107 звонков от потребителей Псковской области о нарушениях электроснабжения.

Напомним, в понедельник в ряде районов области выпадение мокрого снега при неоднократном переходе «через ноль» привело к обледенению деревьев и линий электропередачи. Для минимизации последствий прохождения снежного циклона специалисты «Псковэнерго» организовали оперативное взаимодействие с ГУ МЧС по Псковской области, органами региональной власти и местного самоуправления.

Персонал «Псковэнерго» был переведен на круглосуточное дежурство, аварийные бригады совершали внеплановые обходы линий электропередачи, осмотр энергообъектов в сложных погодных условиях, обивали снег с проводов ЛЭП и деревьев, угрожающих падением на воздушные ЛЭП из-за границ просек. Благодаря этому электросетевая компания не допустила отключений системообразующих линий в Псковской области.

По информации Центра управления сетями «Псковэнерго», основная сеть работает по схеме, соответствующей нормальному режиму, однако по прогнозам на 17 января в регионе опять ожидается сложная метеорологическая обстановка и прохождение снежного циклона. В связи с этим на предприятии продолжает действовать режим повышенной готовности.

«Псковэнерго» обращает внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энергоустановок и линий электропередачи. «Запрещается приближаться к оборванным проводам линий электропередачи ближе 8 метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения», - отметили в организации.

Добавим, что для потребителей работает бесплатный телефон «горячей линии» МРСК Северо-Запада: 8-800-333-02-52 и портал «Светлая страна».