Метели и гололедица ожидаются в Псковской области в ближайшие два дня

17:17, 16 января 2019, ПАИ

17-18 января на территории Псковской области ожидается снег, местами метели, на дорогах возможна гололедица, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 17 января в регионе в течение суток ожидается снег, местами метель, в дневное время возможны осадки в виде мокрого снега и дождя. Столбики термометров ночью будут показывать от -6 до -11 градусов, днем - от 0 до +2.

Ночью 18 января специалисты также прогнозируют небольшие осадки, местами в виде мокрого снега и дождя. Днем - местами небольшой снег. Также в эти дни возможно усиление ветра – порывы могут достигать 15-20 метров в секунду.

В связи с предупреждением об ухудшении погодных условий подрядные организации, занятые в обслуживании федеральных автодорог на территории Псковской области, работают в усиленном режиме. В расчистке и обработке дорог будет задействовано 120 единиц дорожной техники.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просит автовладельцев во время движения за рулём соблюдать безопасную скорость и дистанцию до впереди идущего автомобиля, воздержаться от резких перестроений и неоправданных маневров, не препятствовать работе дорожной техники.