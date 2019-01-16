Девять новых детских садов построят в Псковской области в 2019 году

16:19, 16 января 2019, ПАИ

В текущем году в Псковской области планируется сдать в эксплуатацию 9 новых детских садов. Три детских сада появится в Пскове, два — в Великих Луках и 4 — в Псковском районе — муниципалитетах, где наиболее востребованы места в ясельных и дошкольных группах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на комитет по образованию региона.

В итоге будет создано 1 тысяча 510 дополнительных мест для детей от 2 месяцев до 3 лет. Ожидается, что два детских сада будут сданы к 1 сентября, остальные объекты — к концу 2019 года.

Изначально работа велась в рамках ведомственного проекта министерства просвещения РФ «Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в организациях, реализующих программы дошкольного образования» на 2018— 2020 годы». Теперь возведение объектов включено в национальные проекты «Образование» и «Демография».

По нацпроекту «Образование» Псковская область получила из федерального бюджета более 732 млн рублей, софинансирование региона составляет 55 млн рублей. На реализацию мероприятий нацпроекта «Демография» в 2019–2021 годах в Псковскую область направлено из федерального бюджета 912 млн рублей. Софинансирование областного бюджета планируется в объеме 9 млн рублей.

Добавим, что межбюджетные трансферты регион получил благодаря целенаправленной работе с федеральным центром губернатора Михаила Ведерникова. Власти Псковской области в соответствии с поручением президента РФ планируют полностью закрыть потребность в местах в ясельных группах к 2021 году.

Отметим, что образовательные учреждения строятся в целях повышения доступности дошкольного образования.