Новая общественная баня открылась в Печорах

17:12, 16 января 2019, ПАИ

В Печорах открылась новая общественная баня. Об этом сообщается в сообществе «Жители Печор» в социальной сети «ВКонтакте».

Баня работает с 13:00 до 21:00, четверг – женский день, пятница – мужской, а суббота – семейный. Стоимость билета для взрослого составляет 290 рублей, для детей, пенсионеров и инвалидов – 150 рублей.

Расположена баня на улице Карьерной, 1. Также сообщается, что до неё можно доехать на городском автобусе.

Напомним, муниципальная общественная баня в Печорах, располагавшаяся на улице Свободы, закрылась в 2017 году. В 2016 году её передали из муниципалитета в управление ООО «Пересвет Печоры» по концессионному соглашению. Оно было заключено на 49 лет, в течение этого срока компания обязалась вложить в реконструкцию бани 35 млн рублей (1 млн рублей в 2016 году), а муниципалитет взял на себя, помимо прочего, обязательство финансировать газификацию бани.

Почти год баня работала под управлением ООО. В здании 30-х годов постройки оба отделения бани находились в аварийном состоянии: повсюду была черная плесень, частично были разрушены плиты перекрытия; также в здании были неисправны радиаторы и печи, душ, была изношена сантехника. В оконных проемах не было стекол, гардероб, холл, помывочные и раздевалки мужского отделения не отапливались уже несколько лет. Температура горячей воды не превышала 20 градусов. После очередной аварии концессионер принял решение с 15 ноября 2017 года закрыть баню.