Газовики призывают население своевременно проводить техобслуживание газового оборудования
АО «Газпром газораспределение Псков» напоминает о необходимости заключения договоров на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ТО ВДГО/ВКГО).
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании, в соответствии с действующим российским законодательством, каждый собственник (пользователь) жилого помещения, в котором установлено газоиспользующее оборудование обязан иметь договор на ТО ВДГО/ВКГО. В соответствии с правилами пользования газом утвержденными постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410, такой договор является обязательным условием поставки газа потребителю.