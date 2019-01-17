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Общество

Газовики призывают население своевременно проводить техобслуживание газового оборудования

АО «Газпром газораспределение Псков» напоминает о необходимости заключения договоров на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ТО ВДГО/ВКГО).

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании, в соответствии с действующим российским законодательством, каждый собственник (пользователь) жилого помещения, в котором установлено газоиспользующее оборудование обязан иметь договор на ТО ВДГО/ВКГО.  В соответствии с правилами пользования газом утвержденными постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410, такой договор является обязательным условием поставки газа потребителю.

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