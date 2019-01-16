Факты незаконной продажи алкоголя выявила по Псковской области команда проекта «Трезвая Россия»

16:51, 16 января 2019, ПАИ

Члены федерального проекта «Трезвая Россия» по Псковской области совместно с членами Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов провели очередной рейд по местам продажи алкоголя с целью выявления нарушений постановления администрации Псковской области «О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции на территории Псковской области». Мероприятие состоялось при поддержке Управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

В ходе рейда в одной из круглосуточных торговых точек в микрорайоне Завеличье в Пскове активисты зафиксировали факт нарушения действующего законодательства в сфере регулирования продажи алкоголя после 21:00. «Бутылка алкогольного напитка не была откупорена, то есть товар был продан на вынос, что является нарушением закона», — прокомментировал итоги проверки координатор регионального отделения «Трезвой России» Эльхан Мехтиев.

Кроме того, на акцизной марке приобретенной продукции была обнаружена надпись «не является акцизной маркой», что дает основания предполагать факт продажи контрафактной продукции, добавил он.

Прибывший на место сотрудник полиции составил протокол об административном правонарушении, а также изъял проданную алкогольную продукцию для дальнейшей проверки. Продавцу грозит штраф в размере 30 тыс. рублей, а в случае подтверждения факта продажи контрафактной продукции — уголовное преследование.

Эльхан Мехтиев также сообщил, что состоявшийся рейд — не первое подобное мероприятие. Ранее антиалкогольные акции «Трезвой России» прошли в других районах Пскова: Овсище и Запсковье. Во многих заведениях активисты зафиксировали нарушения действующего законодательства. По выявленным фактам будет подано заявление в прокуратуру, а совместные рейды продолжатся на регулярной основе.