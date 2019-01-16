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11 человек пострадали в ДТП на переездах Октябрьской железной дороги в 2018 году

В 2018 году на территории Октябрьской железной дороги зафиксированы 25 ДТП, в результате которых пострадали 11 человек. Как сообщили Псковскому агентству информации в службе корпоративных коммуникаций ОЖД, все ДТП произошли в результате грубого нарушения правил дорожного движения – попытки водителей автотранспорта пересечь железнодорожный переезд на запрещающий сигнал.

В границах Октябрьской железной дороги находится 1 тысяча 409 переездов, 1 тысяча 116 из них оборудованы переездной сигнализацией, основное назначение которой информировать водителей о приближении поезда к железнодорожному переезду.

«Особую тревогу у железнодорожников вызывает факт игнорирования некоторыми водителями предупреждающего сигнала, выезд на железнодорожные пути перед близко идущим поездом. Подобные ситуации – это большой риск, как для самого владельца машины, его пассажиров, а также работников и пассажиров железнодорожного транспорта», - отметили в службе корпоративных коммуникаций ОЖД.

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